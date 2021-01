New York Stock Exchange schrapt notering van Chinese bedrijven, zoals bevolen door Trump

De New York Stock Exchange (NYSE) zegt een procedure gestart te hebben om de notering van drie Chinese telecommunicatiebedrijven te schrappen om zo te voldoen aan het Amerikaanse bevel dat beperkingen oplegt aan bedrijven die banden hebben met het Chinese leger.

China Mobile Ltd, China Telecom Corp Ltd en China Unicom Hong Kong Ltd worden tussen 7 januari en 11 januari opgeschort, meldt de NYSE. De bedrijven hebben recht op toetsing van de vaststelling door de commissie van de raad van bestuur van de beurs. Alle drie de bedrijven zijn ook genoteerd in Hongkong.

De Amerikaanse president Donald Trump tekende in november een bevel dat Amerikaanse investeerders verbood om aandelen te kopen en te verkopen van bedrijven die banden hebben met het leger van de Chinese Volksrepubliek.