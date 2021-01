Discrete Chinees is nieuwe rijkste Aziaat dankzij snelste toename van rijkdom uit de wereldgeschiedenis

De Chinees Zhong Shanshan is het voorbije jaar de rijkste man van Azië geworden, met een vermogen van bijna 78 miljard dollar. Hij is actief in het bottelen van mineraal water, maar ook in de ontwikkeling van vaccins, onder meer tegen COVID-19.

Het vermogen van Zhong dikte dit jaar maar liefst 70,9 miljard dollar aan, tot 77,8 miljard dollar. Hij is nu de op tien na rijkste mens ter wereld en de rijkste Aziaat. Hij onttroont daarmee de Indiase miljardair Mukesh Ambani, en doet ook beter dan bekende Chinese tech-miljardairs zoals Alibaba-oprichter Jack Ma.

De grote sprong voorwaarts die Zhong (66) op financieel gebied maakte, is één van de snelste toenames van rijkdom uit de wereldgeschiedenis, merkt het financieel persagentschap Bloomberg op. De toename is des te opmerkelijker, omdat hij amper bekend is buiten China. Ook opvallend is dat de miljardair geen politieke banden heeft, en evenmin gerelateerd is aan andere Chinese miljardairsfamilies. In China is zijn bijnaam dan ook de “lone wolf”.

Zijn succes heeft hij vooral te danken aan twee afzonderlijke activiteiten. Hij bracht in april zijn vaccinbedrijf Beijing Wantai Biological Pharmacy naar de beurs, en enkele maanden later deed hij hetzelfde met Nongfu Spring, een bottelbedrijf van mineraalwater. De aandelen van Nongfu stegen sinds de beursgang 155 procent, die van Wantai meer dan 2.000 procent.