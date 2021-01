Man gearresteerd voor dubbele overval tijdens oudejaar in Oostende

De politie heeft een man gearresteerd die donderdagavond een nachtwinkel en een frituur in Oostende heeft overvallen. Dat laat het parket van West-Vlaanderen weten.

De man wordt ervan verdacht twee overvallen te hebben gepleegd op oudejaarsavond. De uitbaters van de twee zaken werden tijdens de feiten bedreigd met een mes.

De man zal morgen/zaterdag voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter. Die zal beslissen of hij aangehouden blijft. Het parket wil voorlopig niet meer informatie kwijt over de omstandigheden of de identiteit van de verdachte.