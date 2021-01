Twintig kerkwerkers vermoord in 2020

In 2020 zijn twintig kerkwerkers vermoord in verschillende delen van de wereld. Het gaat om acht priesters, zes leken, drie vrouwelijke religieuzen, twee seminaristen en een broeder. Acht van de twintig slachtoffers vielen in Latijns-Amerika. Dat meldt het Romeinse persagentschap Fides vrijdag.

Een van de vermoorde priesters was de uit Meeuwen (Oudsbergen) afkomstige Vlaamse oblaat Jef Hollanders (82). Hij werd half januari 2020 vermoord in zijn pastorij in Bodibe, een stad met 25.000 inwoners in de Noordwest-provincie van Zuid-Afrika. Hij was al 55 jaar werkzaam in de streek van Bodibe.