Zwaargewonde bij schietpartij in Schaarbeek

In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vrijdagnamiddag een persoon zwaargewond geraakt bij een schietpartij. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De schietpartij vond omstreeks 15.20 uur plaats op de vierde verdieping van een flatgebouw aan het Eugène Verboekhovenplein maar de juiste omstandigheden zijn nog onduidelijk. Het is ook nog niet bekend of er een verdachte is geïdentificeerd of opgepakt.

De politie kwam in groten getale ter plaatse en stelde een veiligheidsperimeter in. Er werd beroep gedaan op een brandladder van de brandweer om het zwaargewonde slachtoffer te evacueren. De gewonde verkeerde in kritieke toestand en werd onder begeleiding van een MUG-arts overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de eerste vaststellingen zouden er twee schoten gelost zijn maar het is nog niet duidelijk of het slachtoffer ook tweemaal werd geraakt.