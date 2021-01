Drukke jaarwisseling met veel overlast en geweld tegen politie in Nederland

De Nederlandse politie heeft veel werk gehad deze jaarwisseling. Er waren veel meldingen van overlast, maar grote excessen zijn uitgebleven. Toch was er weer veel agressie tegen politiemensen en andere hulpverleners. Dat zegt de baas van de Nederlandse politie Henk van Essen.

De politie heeft meer incidenten geregistreerd dan de voorgaande jaren. Maar dat komt mogelijk doordat burgers vanwege het vuurwerkverbod eerder melding van overlast deden, is het vermoeden.

Het aantal geregistreerde incidenten met geweld tegen hulpverleners was vergelijkbaar met afgelopen jaren. Wel waren meer politiemensen bij dergelijke incidenten betrokken. “Positief zijn de berichten over de grote daling van vuurwerkletsels. De inzet was om de spoedeisende hulp op dit punt te ontlasten en dat is gelukt”, zegt de korpschef. “De meldingen gingen met name over branden en vuurwerk. Ook al zijn grote excessen uitgebleven, helaas zijn op verschillende plaatsen collega’s en andere hulpverleners weer geconfronteerd met agressie en geweld en is met zwaar illegaal vuurwerk naar politie en brandweer gegooid.” Van Essen benadrukt dat dit onacceptabel “is en blijft”.