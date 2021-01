Van “uw toegenegen doopkind” tot “je kleine kapoen”: een tijdreis door de eeuwenoude traditie van de nieuwjaarsbrieven

De ene doet het met aarzelende fluisterstem, de andere declameert met veel zwier. En zo was het honderd jaar geleden ook al. Het is weer de tijd van de nieuwjaarsbrieven, en die zijn behalve een jaarlijkse oefening in schoonschrift ook een eeuwenoude traditie. Dat blijkt ook wanneer redactrice Liesbet Aelvoet op tientallen lang vergeten brieven stuit van haar eigen familie, te beginnen in 1939. Een tijd waarin “je kleine kapoen” nog ondertekende met “uw toegenegen doopkind”.