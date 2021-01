Beierse christen-democraten vinden tijd rijp voor belastingen op Google en Amazon

De Duitse Christelijke Sociale Unie (CSU), de Beierse zusterpartij van de christendemocraten van bondskanselier Angela Merkel, wil bedrijven als Amazon of Google dwingen belasting te betalen.

“We willen de internetreuzen belasten”, luidt een paper over digitaal beleid die zaterdag wordt gepubliceerd door de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het document zal worden aangenomen tijdens een vergadering van de CSU-parlementaire fractie later deze maand.

Als Google en Facebook geld verdienen met gepersonaliseerde advertenties en data uit Duitsland, dan moeten ze ook “iets van deze winst teruggeven aan onze gemeenschap”, aldus de beleidsnota.

“De tijd is dus rijp voor de Google- en Amazon-belasting”, staat er. Duitsland en Europa zouden in deze kwestie het voortouw moeten nemen, stelt de CSU. Een internationale oplossing in het kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bleek een langdurig proces te zijn, zegt de tekst, daarom “is een Europabrede regelgeving voor een minimumbelasting noodzakelijk”. De paper specificeert geen specifiek bedrag voor een dergelijke belasting.

Al jaren liggen Amerikaanse technologiebedrijven zoals Amazon en Google onder vuur omdat, in de ogen van critici, hun bedrijfsmodel betekent dat ze te weinig belastingen betalen op individuele markten.