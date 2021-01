Hoe 2020 een topjaar werd voor vogelspotters: “Je eerste bruine klauwier spotten, dat is pure euforie”

We mochten bijna niks in 2020, maar gelukkig was het niet verboden om te vogelen. Door de zeeën van tijd die iedereen had omdat alles afgelast of verboden was door corona, konden spotters een nooit geziene hoeveelheid zeldzame vogels vinden. Topspotter Kenny Hessel, alias De Magneet, neemt ons mee. “Als eerste een bruine klauwier spotten, dat is pure euforie. Extase.”