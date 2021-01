Drie opeenvolgende zeges, maar toch excuseert Japanse CEO van STVV zich… in het Nederlands

Tot voor kort ging het helemaal niet lekker met STVV. De Kanaries stonden laatste in de Jupiler Pro League, maar sinds de komst van nieuwe coach Peter Maes gaat het al een stuk beter: de Limburgers pakten in hun laatste drie wedstrijden 9 op 9 en staan nu 14de. Toch vond de Japanse CEO Takayuki Tateishi het nodig om in zijn nieuwjaarsboodschap zijn excuses aan te bieden aan de trouwe supporters… en dat deed hij in het Nederlands.