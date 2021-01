Hoe een noodkreet van een moeder vijf jaar geleden eindigde in een bloedbad: “Ge komt hier toch niet om te schieten?, zei ik nog tegen de politie”

Avelgem -

Een beloftevolle jongeman, met twee masterdiploma’s. Dat was Gilles ’T Kindt (34), voor een verslaving hem te pakken kreeg. De drugs ­maakten hem soms agressief, dus zag moeder Ria zich op een avond in december 2015 genoodzaakt de politie te bellen. Een noodkreet om hulp, die eindigt met twee schoten, in borstbeen en lies. Nu dinsdag, vijf jaar ­later, staat de agent die vuurde na een juridische veldslag alsnog terecht.