Reizigers uit rode zone moeten gecontroleerd worden, maar: wetgeving te laat om terugkeerders kerstvakantie te checken

Steden en gemeenten zullen pas ten vroegste vanaf de week van 11 januari de namen doorkrijgen van inwoners die in quarantaine moeten. Maar tegen dan zijn terugkeerders van de kerstvakantie alweer uit quarantaine.

Steden en gemeenten meer mogelijkheden geven om de thuisquarantaine te controleren: dat was het idee achter een nieuw decreet dat het Vlaams Parlement midden december heeft goedgekeurd. Het belangrijkste doel was om aan burgemeesters de namen te geven van inwoners die verplicht in quarantaine zitten. Wat de steden en gemeenten daar dan precies mee doen, is hun eigen keuze: ze kunnen iedereen controleren, maar ze kunnen die namen ook gewoon achter de hand houden voor het geval er problemen opduiken.

Aangezien het decreet niet specifiek bedoeld was voor reizigers, komt het er niet op tijd voor mensen die nu, op het einde van de kerstvakantie, terugkeren uit het buitenland. En dat net nu de quarantaineregels voor wie terugkeert uit een rode zone verstrengd zijn. De Vlaamse regering heeft een uitvoeringsbesluit geschreven, maar dat ligt nog voor advies bij de Raad van State en bij de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Beide adviezen zouden op het einde van de komende week binnen moeten zijn. Afhankelijk van de opmerkingen duurt het dan nog even om dat te verwerken en naar de lokale besturen te communiceren. Het zal dus pas ten vroegste de week daarop wettelijk mogelijk zijn om de namen aan de lokale besturen door te geven. Maar tegen dan zal de quarantaineperiode voor wie nu terugkeert al verlopen zijn.