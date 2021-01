Britse variant lijkt besmettelijker bij kinderen: “We moeten kinderen jonger dan 12 jaar veel meer testen”

Net nu de scholen weer opengaan, tonen studies hoe de nieuwe, Britse variant van het coronavirus makkelijker rondgaat bij jonge kinderen. Opnieuw klinkt her en der de roep om scholen te sluiten. Ook microbioloog Herman Goossens (UA) is ongerust, maar hij wil de scholen openhouden. “Dat is té belangrijk voor het welzijn van de kinderen en voor onze economie”, zegt hij. “Wel zullen we voortaan op grote schaal leerlingen en leerkrachten moeten testen.”