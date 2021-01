Elon Musk verkoopt drie (dure) huizen om van slechte imago af te geraken

Elon Musk heeft nog drie huizen verkocht in de chique wijk Bel Air in Los Angeles. Eerder dit jaar verkocht Musk al twee andere woningen in Bel Air nadat hij in mei beloofd had al zijn bezittingen in Californië te verkopen.

De Tesla-baas heeft drie aangrenzende eigendommen in een exclusieve doodlopende straat voor in totaal 40.9 miljoen dollar verkocht. De identiteit van de koper is niet gekend, maar in juli meldde Daily Mail dat een intentieverklaring om twee eigendommen te kopen ondertekend was door Arya Chalon, LLC, een bedrijf geleid door de ontwikkelaar en ontwerper van mega-herenhuizen Ardie Tavangaria.

Nadat Musk in mei had getweet dat hij van plan was al zijn eigendommen te verkopen, zette de Tesla-miljardair in totaal zeven herenhuizen te koop, waarvan zes dicht naast elkaar liggen in het exclusieve Bel Air. Musk wil namelijk van al zijn materiële eigendommen af geraken omdat hij gelooft dat het een ‘aanvalsvector is’ en mensen de neiging hebben om hem aan te vallen vanwege zijn overdadige levensstijl.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Van de drie huizen die onlangs zijn verkocht, werd de grootste voor 29,72 miljoen dollar verkocht, wat ongeveer 5,5 miljoen meer is dan wat Musk ervoor betaalde in 2016. Het 9.309 vierkante meter grote herenhuis heeft zes slaapkamers en twee badkamers, en een uitgestrekt zonneterras en een zwembad. Het landhuis ligt op een terrein van 1,5 hectare en ligt op een steile helling met uitzicht over Los Angeles.

Het tweede huis met witgelakte gevel in koloniale stijl werd verkocht voor 6,77 miljoen dollar, 357.000 meer dan wat hij er in 2019 voor betaalde. Het huis van 3943 vierkante meter heeft vier slaapkamers en vijf badkamers.

De kleinste van de drie is een huis met één verdieping uit de jaren 60 dat voor 4,43 miljoen dollar werd verkocht. Het heeft vier slaapkamers en vier badkamers. Musk kocht het huis in 2015 voor 4,3 miljoen dollar.