Deze gaan we niet vernietigen: hier liggen 200 miljoen mondmaskers veilig te wachten

De vorige lieten we verpieteren of stookten we op in de verbrandingsoven. En toen er tijdens de eerste coronagolf te kort waren, moesten we met z’n allen zélf mondmaskers naaien. Die farce is voorgoed voorbij. In Meer, in de Kempen, liggen nu 200 miljoen maskers, perfect op temperatuur. “De kans is extreem klein dat hier iets fout gaat”, zegt schatbewaarder Henrik Rooms.