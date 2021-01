Verlenging van de krokusvakantie ligt op tafel bij onderwijsoverleg

Morgen/zaterdag is er overleg gepland tussen minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de verschillende onderwijspartners om de situatie in de scholen te evalueren. Daarop zal ook een verlenging van de krokusvakantie ter sprake komen.

Het overleg van zaterdagmiddag gaat niet over de opening van de scholen op 4 januari. Die gaan, zoals eerder aangekondigd, hoe dan ook open.

Wat ongetwijfeld wel aan bod komt is de krokusvakantie. Volgens de krant De Morgen is de kans reëel dat de scholen ook in februari twee weken dicht zullen blijven. Mogelijk zal de vakantie al op 8 februari starten in plaats van op de 15de, in een poging het virus de baas te blijven.

Bij het kabinet-Weyts wordt bevestigd dat het dossier aan bod zal komen. Men wil een situatie zoals in de herfstvakantie vermijden, toen pas een week op voorhand een beslissing viel over een verlenging.

“Het zal aan bod komen. Er zal worden bekeken of er nu al iets over beslist kan worden. Meer niet”, klinkt het bij Weyts. De vraag is vooral, of er al genoeg wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn om een beslissing te nemen, klinkt het.