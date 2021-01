Amerikaanse senaat schuift veto van Trump over defensiebudget terzijde

De Amerikaanse Senaat heeft vrijdag het veto van de Amerikaanse president Donald met betrekking tot de National Defense Authorization Act (NDAA) of defensiewet terzijde geschoven.

Deze nationale veiligheidswet, die het defensiebeleid van de VS bepaalt, vertegenwoordigt een waarde van 740 miljard dollar of 660 miljard euro. Beide kamers van het Amerikaanse Congres (parlement) keurden de wet vrijdag goed. Een en ander wordt gezien als een sterke afkeuring van Trumps beleid tijdens zijn laatste dagen in het Witte Huis.

Militaire bases dopen

President Trump had onder meer bezwaar tegen het plan om militaire bases om te dopen. Ze zijn nu nog genoemd naar leiders van de zogenoemde Confederatie, de alliantie van staten die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog vochten voor behoud van de slavernij.

Trump wil ook niet dat de door hem gewenste terugtrekking van militairen uit bijvoorbeeld Afghanistan en Duitsland wordt beperkt.

Het was de eerste keer dat een Amerikaanse president de defensiebegroting blokkeerde. Dat het Congres een veto van Trump ongedaan maakte, is ook een primeur.