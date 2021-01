“Ik ben één keer doodsbang met een reddingsvest gaan slapen”: Bekende Vlamingen getuigen over hun avontuur in ‘Over de oceaan’

In ‘Over de oceaan’ op Vier varen zes Bekende Vlamingen naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Dat doen ze op een indrukwekkend gevaarte, de Moby Sick. We duiken in het zeiljacht met eerste stuurman Willem Stellemans en ontdekken waar Dominique Persoone zijn 800 blikken voeding verstopte, waar die kerstboom zit, en waarom een douche aan boord maximaal 17 seconden mag duren.