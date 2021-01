Nabestaanden hebben één grote wens: “Na vier jaar eindelijk het lichaam van dochter terugkrijgen om afscheid te kunnen nemen”

Twee jaar lang wist niemand wie de verkoolde vrouw was die werd teruggevonden in een West-Vlaams bosje. Tot ze geïdentificeerd werd als de Vietnamese Thi Xuan Nguyen (27) en John Vandoolaeghe (31) ontmaskerd werd als haar moordenaar. Deze week start zijn assisenproces. De ouders van de jonge vrouw – arme rijstboeren die geen Engels spreken – kunnen het proces hier niet bijwonen. En door de coronacrisis kon het lichaam van hun dochter ook nog altijd niet gerepatrieerd worden.

