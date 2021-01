KMI waarschuwt voor wijdverspreide rijm- of ijsplekken

Het is vrijdagavond, -nacht en zaterdagochtend opletten geblazen voor gladde wegen. Het KMI waarschuwt immers voor wijdverspreide rijm- of ijsplekken, met code geel voor het hele land.

Er kunnen vrijdagavond, vrijdagnacht en zaterdagochtend in Laag- en Midden-België enkele winterse buien vallen. In Hoog-België (boven 200 m) gaat dit vooral om enkele sneeuwbuien.

Na de buien verwacht het KMI opklaringen en schommelt de temperatuur rond het vriespunt. Het is dus opletten voor wijdverspreide rijm- of ijsplekken, en vooral in Hoog-België kan er plaatselijk een dun sneeuwlaagje gevormd worden.

Het KMI waarschuwt ook voor mist in het zuiden van het land. Vrijdagavond, vrijdagnacht en zaterdagochtend kunnen lage wolken en (aanvriezende) mist het zicht beperken tot 200 meter, vooral dan in de Ardennen.