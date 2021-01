Het nieuwjaarsinterview XXL met bondscoach Roberto Martinez: “Of ik blijf na een Europese titel? Goeie vraag...”

Wordt 2021 eindelijk het jaar waarin de lichting Rode Duivels meer wordt dan de bronzen generatie? Dat de koppositie op de wereldranglijst na drie jaar verzilverd wordt in goudwaar? Het is de vurigste nieuwsjaarswens van elke Belgische voetballiefhebber. En van bondscoach Roberto Martinez (47). Een nieuwjaarsinterview XXL over thuisonderwijs in corona, oude Duivels, jonge aanstormende talenten en het lot van Martinez zelf. “De toekomst van het Belgisch voetbal oogt opwindend.”