Iran meldt aan Atoomagentschap dat het uranium wil verrijken tot 20 procent

Iran heeft het Internationaal Atoomenergieagentschap geïnformeerd over zijn wil om uranium te produceren dat is verrijkt tot 20 procent, ver boven de drempel van het Akkoord van Wenen van 2015. Dat is vrijdag vernomen bij het VN-agentschap.

“Iran heeft het Agentschap geïnformeerd over zijn voornemen om uranium tot 20 procent te verrijken in de ondergrondse fabriek Fordo, om te voldoen aan een wet die onlangs door het Iraanse parlement is aangenomen”, zei een woordvoerder van het Atoomagentschap aan AFP. De brief, gedateerd 31 december, “specificeerde niet wanneer deze verrijkingsactiviteit zou worden uitgevoerd.”

De Russische ambassadeur bij de IAEA Mikhail Ulyanov rapporteerde de informatie eerder op Twitter, daarbij verwijzend naar een rapport dat door directeur-generaal Rafael Grossi aan de raad van bestuur was voorgelegd.

Onrust na moord op kernfysicus

Volgens het laatste rapport van het VN-agentschap gepubliceerd in november, verrijkte Teheran uranium tot een zuiverheidsgraad die hoger was dan de limiet die was vastgelegd in de overeenkomst van Wenen (3,67 procent), maar niet meer dan 4,5 procent-drempel en voldeed het land nog steeds aan het zeer strikte inspectieregime van het Agentschap.

Maar er is onrust ontstaan sinds de moord eind november op een Iraanse kernfysicus, Mohsen Fakhrizadeh. In de nasleep van de aan Israël toegeschreven aanval heeft de sterkste vleugel in Teheran een reactie toegezegd en het parlement heeft een controversiële wet aangenomen waarin wordt opgeroepen tot de productie en opslag van ten minste 120 kilo per jaar 20 procent verrijkt uranium om een einde te maken aan de IAEA-inspecties, bedoeld om te verifiëren dat het land niet probeert de atoombom te bemachtigen.

Verschillende belanghebbende landen (China, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Verenigd Koninkrijk) hopen dat de aanstaande komst van Joe Biden aan het hoofd van de Verenigde Staten voor een kentering kan zorgen.