Vlaanderen krijgt eigen agentschap Justitie

Vlaams justitieminister Zuhal Demir (N-VA) richt een nieuw, eigen agentschap Justitie op. “We moeten ons voorbereiden op meer justitiebevoegdheden voor Vlaanderen na 2024.”

Ondanks de besparingen bij de Vlaamse overheid werft minister Demir de komende maanden 128 nieuwe ambtenaren aan. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Die mensen worden mee ingeschakeld in het splinternieuwe agentschap Justitie, dat in totaal ongeveer duizend medewerkers zal hebben. Het agentschap is een samenvoeging van alle diensten die vandaag – verspreid over de bestaande ministeries – al met Vlaamse Justitie bezig zijn.

Vlaanderen is maar voor enkele aspecten van Justitie bevoegd, onder meer voor slachtofferbegeleiding, werkstraffen en enkelbanden. Door die diensten nu samen te voegen, hoopt Demir meer efficiëntie te creëren. Ze wil ook het beleid binnen die bevoegdheden uitbreiden, onder meer om slachtoffers van intrafamiliaal geweld beter te begeleiden. En er komt een verbindingsofficier met de federale veiligheidsdiensten.

Justitie is vandaag vooral een federale bevoegdheid. Maar Demir gaat ervan uit dat na 2024 nog meer aspecten naar de deelstaten zullen gaan, bij de geplande staatshervorming. “Daar moeten we klaar voor zijn”, aldus Demir. “Met een apart agentschap zijn we beter voorbereid.”