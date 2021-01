Wat met voetballers in het buitenland? Anderlecht-reizigers Murillo en Arnstad respecteren alvast quarantaine

De eersteklassers vroegen hun spelers om tijdens de winterstop niet naar het buitenland te gaan. Velen hielden zich daaraan, anderen staken toch de grens over. Sommigen hadden daarvoor toestemming, zoals Amir Murillo (Panama) en Kristian Arnstad (Noorwegen) bij Anderlecht. Zij vertrokken al vóór de laatste competitiematch en zijn al even terug. Momenteel zitten ze hun quarantaine uit. Paars-wit herneemt vandaag de trainingen, maar het is niet zeker dat het duo al kan meedoen. Michel Vlap vierde nieuwjaar ook in Friesland, maar hij was minder dan 48 uur in het buitenland en moet niet in quarantaine.