Jacht op overdreven premies voor voetbalmakelaars is geopend: CD&V wil hogere belastingen voor clubs

Maandag, bij het openen van de wintertransferperiode, is het rijk weer aan de spelersmakelaars. En net nu wil CD&V de excessieve makelaarsvergoedingen in het Belgische voetbal aftoppen met een nieuw wetsvoorstel. Als makelaars meer dan drie procent vragen, zouden de clubs hierop vennootschapsbelasting moeten betalen.

Makelaar Didier Frenay streek in 2017 3,3 miljoen euro op bij de transfer van Landry Dimata van Oostende naar Wolfsburg, Christophe Henrotay cashte in hetzelfde jaar zelfs 6,2 miljoen op de transfer van Youri Tielemans van Anderlecht naar Monaco. Dit soort excessieve makelaarsvergoedingen moet eruit, vindt CD&V-Kamerleden Steven Matheï, Leen Dierick en Servais Verherstraeten. “Binnen de voetbalwereld is er dringend nood aan moral standards. Daarom willen wij de sportieve belangen van clubs en spelers verdedigen door een limiet op te leggen aan de vergoedingen van makelaars.”

Volgens de FIFA-aanbevelingen mogen makelaars van zowel speler als club niet meer dan drie procent van de transfersom of het spelersloon verdienen, maar vandaag wordt die limiet nauwelijks gerespecteerd. De Pro League probeerde eerder al een dergelijke beperking op te leggen, maar stootte meteen op juridische bezwaren. Meer zelfs, de voetbalbond heeft in zijn nieuwe reglement de FIFA-aanbeveling geschrapt en de vergoedingen weer vrijgelaten. Het lijkt dan ook geen toeval dat er in het seizoen 2019-2020 door de Belgische clubs 49 miljoen euro werd betaald aan makelaars en in Nederland slechts de helft.

Spelers niet extra belast

CD&V heeft nu een oplossing, die wel de juridische toets zou doorstaan. Ze legt geen verbod op om vergoedingen van meer dan drie procent te vragen, maar bestraft dit wel. Als de clubs boven die drempel gaan, mogen ze dat bedrag niet meer inbrengen als aftrekbare kosten om zo minder vennootschapsbelasting te moeten betalen. Dat vertegenwoordigt een aanzienlijke meerkost, zoals de transfer van Youri Tielmans van Anderlecht naar Monaco (voor 25 miljoen euro) illustreert. Bij het voorstel van CD&V zou Anderlecht dan slechts 750.000 euro (3 procent van 25 miljoen) mogen aftrekken van zijn belastingen. Op de 5,45 miljoen (van de in totaal 6,2 miljoen euro) die het daarbovenop nog aan Henrotay betaalde voor die transfer, had paars-wit dan ook 1,36 miljoen euro aan de fiscus moeten betalen.

Nog bijzonder: als de speler zelf zijn makelaar zou betalen, dan geldt deze fiscale meerkost niet. Zo wil CD&V via een omweg proberen te bereiken dat het niet langer de clubs zijn die de makelaar betalen, maar wel de spelers – wat in het wielrennen nu al geldt. “Heel vaak weet een voetballer momenteel niet hoeveel er wordt betaald aan zijn makelaar. Als dat wel het geval zou zijn, zou hij zich misschien wel vragen gaan stellen. Transfers moeten gebeuren met de sportieve belangen van de speler voor ogen, en niet het persoonlijke gewin van de makelaar”, besluit Matheï.

Het wordt nu uitkijken of CD&V voldoende steun vindt bij de coalitiepartners om het wetgevend initiatief te steunen.