Real Madrid-coach Zinédine Zidane ziet Hazard groeien: “Hebben veel vertrouwen in Eden”

Real Madrid gaat morgen/zaterdag tegen Celta op de zeventiende speeldag van de Spaanse Liga op zoek naar een nieuwe driepunter. Coach Zinédine Zidane rekent daarvoor op Eden Hazard. “Hij heeft er een moeilijke periode opzitten, maar stilaan zien we hoe Eden zijn plaats in het team vindt”, vertelde de Fransman vrijdag.

Hazard viel woensdag bij promovendus Elche (1-1) in de 77e minuut in. Voor de aanvoerder van de Rode Duivels waren het zijn eerste minuten sinds hij eind november in het duel tegen Alavés na 28 minuten naar de kant moest met een spierblessure in het dijbeen. De recordaankoop van de Madrilenen had pas even voordien zijn rentree gemaakt na een coronabesmetting.

“Eden is naar hier gekomen om te laten zien wat voor een goede speler hij is”, verklaarde Zidane vrijdag op een persbabbel. “Hij traint daarvoor en we hebben veel vertrouwen in hem. Hij heeft er een moeilijke periode opzitten, maar stilaan zien we hoe Eden zijn plaats in het team vindt.”

Real (33 ptn) moet in La Liga achtervolgen op stadgenoot Atlético Madrid (35 ptn), dat nog twee wedstrijden minder telt. Celta staat achtste.