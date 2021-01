Opnieuw nederlaag voor Trump: Rechter verwerpt vraag over toewijzing verkiezingsoverwinning

Een federale rechter heeft een verzoek van een aantal Trump-medestanders onder leiding van de republikeinse senator Louie Gohmert afgewezen. Zij wilden dat de rechter vicepresident Mike Pence zou dwingen om te proberen de verkiezingsoverwinning alsnog aan Trump toe te wijzen, melden Amerikaanse media zaterdag.

Pence zit op 6 januari als vice-president de bijeenkomst voor van het Amerikaanse Congres om de stemmen van het kiescollege te bekrachtigen. Die zitting moet in principe een formaliteit zijn, de democraat Joe Biden haalde de meeste stemmen in dat kiescollege.

Trump en zijn aanhangers hebben de voorbije maanden de uitslag al voor verschillende rechtbanken aangevochten, evenwel zonder succes. In een ultieme procedure probeerde Louie Gohmert, een senator uit Texas, en enkele aanhanger van Trump uit Arizona om via de rechtbank te bekomen dat vicepresident Mike Pence zou mogen bepalen welke stemmen uit het kiescollege geldig zijn. Vicepresident Pence had donderdag zelf de rechter gevraagd om de zaak af te wijzen. Hij vindt dat de klagers hun bezwaren moeten richten aan het Congres en niet aan de vicepresident.