Vakbond pleit voor mondmaskers op lagere school

“Verplicht mondmaskers ook op de lagere school, zeker in het vijfde en het zesde leerjaar.” Nu de extra besmettelijke Britse coronavariant ook in ons land dreigt te gaan circuleren, pleit de socialistische vakbond voor deze drastische maatregel. “Toch beter dát dan binnenkort weer scholen te moeten sluiten?”, luidt het zaterdag in Het Laatste Nieuws.

Maandag zullen de schoolpoorten gewoon openzwaaien zoals gepland. Vandaag zit de onderwijswereld wel weer samen met de virologen om de huidige coronasituatie onder de loep te nemen. De nieuwe Britse mutatie - die tot 70% besmettelijker zou zijn en ook hevig circuleert bij kinderen - zadelt de onderwijspartners immers op met een hoop kopzorgen.

De socialistische vakbond wil het zekere voor het onzekere nemen. “Met die dreiging moeten we niet langer twijfelen: verplicht het mondmasker ook op de lagere school, zeker in het vijfde en het zesde leerjaar. Voor jongere jaren kan het sterk aanbevolen worden”, zegt Nancy Libert van ACOD. “Zo kan het contactonderwijs langer standhouden.” Ook de christelijke vakbond heeft er wel oren naar.

Eind oktober werd in een studie nog geadviseerd om het mondmasker niét te verplichten bij jonge kinderen. “Maar in het licht van de Britse variant zou dat het best opnieuw bestudeerd worden”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven). Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil niet op de zaken vooruitlopen. “De virologen zijn nog aan het onderzoeken of extra maatregelen zich opdringen. We zullen bekijken wat er nodig is.”