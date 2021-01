Amerikaanse staten sluiten gevangenissen om virus in te dijken, maar experts betwisten strategie

In een poging om het coronavirus in te dijken, sluiten heel wat Amerikaanse staten en counties gevangenissen waar veel besmettingen zijn vastgesteld. De gevangenen worden dan overgeplaatst naar andere gevangenissen, waar het virus nog niet zo hard woekert. Experts vrezen dat die strategie contraproductief is en de verdere verspreiding van het virus in de hand werkt. Dat schrijft de New York Times vrijdag.

De VS worden hard getroffen door het coronavirus. Vrijdag werd de kaap van de 20 miljoen besmettingen overschreden en er zijn al meer dan 346.000 mensen aan de ziekte overleden.

De gevangenissen worden daarbij niet gespaard. Volgens de New York Times zijn er binnen de Amerikaanse gevangenismuren al 480.000 mensen besmet geraakt en al 2.100 mensen aan corona overleden. Bij die cijfers zijn ook de 100.000 cipiers geteld die al positief hebben getest. Er zijn al 170 cipiers aan covid-19 gestorven.

Bij het begin van de pandemie probeerden sommige staten de situatie in de gevangenissen onder controle te houden door sommige gevangenen vervroegd vrij te laten of door minder mensen in voorarrest - in afwachting van hun proces dus - te plaatsen. Maar dat lokte protest uit bij de politiek en bij het brede publiek.

Maar de nieuwe strategie om gevangenissen met veel besmettingen te sluiten en de gevangenen elders onder te brengen, krijgt ook tegenwind. Experten zeggen dat de gevangenissen die wél overblijven snel overbevolkt zullen raken en dat het moeilijker zal worden om deze hygiënisch te houden, waardoor het virus er vrij spel zal krijgen. Ook het verplaatsen zelf van de gevangenen werkt de verdere verspreiding van het virus in de hand, zeggen ze.