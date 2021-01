Britse regering sluit nu toch alle lagere scholen in Londen

Na kritiek van lokale autoriteiten heeft de Britse regering beslist om vanaf maandag alle lagere scholen in Londen minstens twee weken gesloten te houden. Eerder vielen verschillende Londense regio’s buiten de beslissing om na de kerstvakantie enkel nog kwetsbare leerlingen en kinderen van ouders met een essentieel beroep toe te laten. Intussen gaan stemmen op om in heel Engeland de scholen te sluiten om de transmissie van het coronavirus te breken.

Midden december kondigde de Britse minister van Onderwijs, Gavin Williamson, nog aan dat alle lagereschoolleerlingen in Engeland op 4 januari weer op school verwacht worden. Leerlingen uit het middelbaar en het hoger onderwijs zouden wat langer thuis moeten blijven, om de scholen de kans te geven massale testprogramma’s op te zetten. Vorige week klonk het plots dat in verschillende regio’s in Londen en het zuidoosten van Engeland ook de lagere scholen een tijd de deuren gesloten zouden houden.

‘Britse mutant’

Die laatste beslissing stootte op onbegrip omdat op verschillende plaatsen waar de zeer besmettelijke ‘Britse’ variant van het coronavirus wild om zich heen grijpt, kinderen na de kerstvakantie toch terug school moesten keren. Plaatselijke autoriteiten zeiden zelfs dat ze scholen zouden steunen die op eigen houtje beslissen gesloten te blijven. Na spoedoverleg van de Britse regering maakte minister Williamson vrijdagavond dan toch bekend dat alle lagere scholen in Londen voorlopig gesloten blijven, en dat minstens tot 18 januari.

Meteen gaan stemmen op om in heel Engeland de scholen dicht te houden. “Wat een juiste beslissing is voor Londen, zou ook juist zijn voor de rest van het land”, citeren The Guardian en de BBC vakbondsleidster Mary Bousted. “De regering moet haar burgers, en dan vooral haar kinderen, beschermen door alle lagere scholen twee weken gesloten te houden zodat de toestand grondig geanalyseerd kan worden, scholen veiliger gemaakt kunnen worden en kinderen en hun families beschermd kunnen worden.” Ook een andere vakbond vraagt zich af waarom regio’s in Engeland die veel besmettingen tellen wel gevraagd worden hun scholen maandag te openen.

“Alweer een u-bocht”

Oppositiepartij Labour is intussen niet mals voor Williamson. “Dit is alweer een U-bocht van de regering die amper twee dagen voor de start van het semester chaos creëert voor ouders”, zegt schaduwminister van Onderwijs Kate Green.

In het Verenigd Koninkrijk worden al vier dagen na elkaar telkens meer dan 50.000 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. De nieuwe variant die het land in zijn greep heeft, is niet alleen extra besmettelijk, maar zou ook ook gemakkelijker overgedragen kunnen worden onder en door kinderen. Dokter waarschuwen dat de toevloed aan coronapatiënten waar ziekenhuizen in Londen, Zuidoost-Engeland en Zuid-Wales nu mee kampen, zich naar de rest van Groot-Brittannië dreigt uit te breiden.

Ook in ons land wordt overleg gepleegd over de heropstart van de scholen. Een piste die op de tafel ligt van het Vlaams overleg dat vandaag/zaterdag plaatsvindt, is een verlenging van de krokusvakantie, die in dat geval op maandag 8 in plaats van op maandag 15 februari van start zou gaan. De socialistische vakbond vraagt om tegelijk mondmaskers te verplichten op de lagere school, zeker in het vijfde en het zesde leerjaar. Eind oktober werd in een studie nog geadviseerd om het mondmasker niét te verplichten bij jonge kinderen. “Maar in het licht van de Britse variant zou dat het best opnieuw bestudeerd worden”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven).