Gezin uit Molenbeek wil klacht indienen na tussenkomst politie op oudejaarsnacht: “Alsof de Gestapo hier binnenviel”

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek -

Een Molenbeeks gezin zegt klacht te willen indienen na een politieoptreden tijdens oudejaarsnacht. Een groepje jongeren dat op straat vuurwerk afstak, had zich een verschanst in hun huis. De politie is volgens de vader des huizes dan met enorm machtsvertoon binnengevallen. “Alsof de Gestapo hier binnenviel”, klinkt het bij Sudinfo.