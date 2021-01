“Mauricio Pochettino wordt vandaag voorgesteld als coach van PSG”

PSG zal vandaag de aanstelling van Mauricio Pochettino als hoofdcoach bekendmaken. Dat schrijft onder meer het gezaghebbende L’Equipe. De Argentijnse ex-trainer van Tottenham was vrijdag al in de Franse hoofdstad om de deal af te ronden.

Pochettino vierde oudejaarsavond nog met zijn gezin in Londen, waar hij nog steeds woont sinds zijn ontslag bij Tottenham in november 2019. Vrijdag arriveerde hij dan in Parijs om de laatste punten en komma’s in zijn contract te tekenen. Vandaag zal hij worden voorgesteld als de nieuwe sportieve baas van PSG, dat op kerstavond Thomas Tuchel de laan uitstuurde. Zondag zal Pochettino zijn eerste training al leiden. Komende woensdag zit hij in de dug-out voor de uitwedstrijd in Saint-Etienne.