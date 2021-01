Kris Peeters neemt afscheid van de politiek: “Ik heb niet het gevoel dat ik een tragisch figuur ben”

“Ik heb 15 jaar aan de top van de Belgische politiek meegedraaid. Ik heb niet het gevoel dat ik een tragisch figuur ben.” Dat zegt CD&V-boegbeeld Kris Peeters in een afscheidsinterview met De Tijd.

2021 is het jaar waarin Kris Peeters de politiek vaarwel zegt. Hij ruilt zijn zitje in het Europese Parlement voor het vicevoorzitterschap van de Europese Investeringsbank. In een interview met De Tijd blikt hij terug op zijn carrière.

Hij noemt het een ‘grote eer’ om door zijn partij te zijn voorgedragen bij de bank in kwestie. Van een tragische ‘fin de carrière’ kan evenwel geen sprake zijn. Hij geeft toe dat hij het premierschap aan zijn neus zag voorbijgaan, maar dat weegt volgens Peeters niet op tegen zijn andere verwezenlijkingen. “Maar ik heb 15 jaar aan de top van de Belgische politiek meegedraaid. Ik heb niet het gevoel dat ik een tragisch figuur ben.”

Zelfs om zijn Antwerps avontuur - toen Peeters een worp deed naar het Schoon Verdiep - is hij niet wrokkig. Wel geeft hij toe dat het een ‘uphill battle’ was die hij niet kon winnen. “Achteraf heb ik me de bedenking gemaakt of dat met voorbedachten rade is gebeurd. Bon, ik heb dat met volle verstand zelf beslist. Ik ga dus niet zeggen dat ik erin ben geluisd.”