In Noorwegen wordt verder gezocht naar overlevenden van aardverschuiving

Drie dagen na de aardverschuiving in Noorwegen doen de reddingswerkers nog een poging om overlevenden te vinden in het rampgebied. Het getroffen gebied ’s nachts werd doorzocht met drones en thermische camera’s.

Het is nog steeds een reddingsoperatie en de hoop blijft om overlevenden te vinden, zei de verantwoordelijke voor de reddingsoperatie, Roy Alkvist, op een persconferentie. Er waren ’s nachts geen nieuwe vondsten. Meerdere mensen zijn nog vermist.

De aardverschuiving deed zich voor in de vroege woensdagochtend in Ask, ongeveer 40 kilometer ten noordoosten van Oslo. Ze had een lengte van ongeveer 700 meter en een breedte van 300 meter. Minstens tien mensen liepen verwondingen op, negen huizen stortten in. Ongeveer 1.000 mensen werden in veiligheid gebracht.

Vrijdag vonden de hulpdiensten een eerste dodelijk slachtoffer. Deze persoon is nog niet geïdentificeerd, maar het is waarschijnlijk een van de tien mensen die als vermist waren opgegeven.