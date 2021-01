Ook testcentra en grenscontroles op komst in Antwerpen-Centraal en Luik-Guillemins

Niet alleen op de luchthavens van Zaventem en Charleroi en in het station Brussel-Zuid, maar ook in de stations Antwerpen-Centraal en Luik-Guillemins zijn er de komende dagen testcentra op komst voor reizigers die arriveren uit het buitenland. Dat zegt microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen), die de taskforce testing leidt. Niet-residenten moeten in zo’n testcentrum verplicht een test ondergaan als ze geen negatief testresultaat kunnen voorleggen, residenten worden sterk aangeraden zich ter plaatse te laten testen.

In Brussel-Zuid is het testcentrum voor internationale reizigers intussen al operationeel. Goossens ging zaterdagochtend zelf een kijkje nemen. “Alles is hier verschrikkelijk snel op poten gezet, een pluim voor de organisatie van het Rode Kruis”, zegt hij. “Momenteel zijn er twee artsen die testen afnemen, maar dat wordt nog opgeschaald. Het loopt vlot, je moet niet lang aanschuiven.”

Residenten zijn niet verplicht zich bij aankomst te laten testen, ze kunnen ook kiezen om dat elders te doen. “Maar niet-residenten die geen negatief testresultaat bij hebben, worden door de politie naar het testcentrum begeleid”, stelt Goossens. “Residenten worden dan weer gecontroleerd op het Passenger Locator Form, wie dat niet heeft ingevuld, krijgt een boete. Je merkt dat mensen dat niet verwachtten.”

Wie minder dan 48 uur in het buitenland verbleef, moet geen PLF invullen. “Voor het Verenigd Koninkrijk zou ik dat eigenlijk afschaffen, we moeten echt vermijden dat de Britse variant zich hier verspreidt”, zegt Goossens nog. “Maar het is ook niet zo dat je zomaar kan beweren dat je niet zo lang in het buitenland was als je hier arriveert. De politie vraagt dan stelselmatig naar je treintickets om dat te kunnen bewijzen.”

Luchthaven Charleroi

Vanaf zondagochtend 6 uur opent ook op de luchthaven van Charleroi een testcentrum. Dat meldt Waals minister van Gezondheid Christie Morreale. Het centrum komt in de terminal van de luchthaven. Er komen vijf testlijnen. Het beheer is in handen van de luchthaven en het Franstalige Rode Kruis. Dagelijks zullen 750 mensen kunnen worden getest. Het centrum is geopend van 6 uur tot middernacht.