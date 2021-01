Vuurwerk verboden? Dan vinden ze wel andere oplossing in Nederland

Inwoners van het Nederlandse Genemuiden hebben het nieuwe jaar ondanks het vuurwerkverbod met een knal ingezet. Net voor de jaarwisseling doen ze daar een ‘carbuurschieten’. Het is luid, gevaarlijk en knalt erg hard. Maar strikt gezien is het geen vuurwerk, dus mocht het.

Om aan carbuurschieten te doen, heb je een metalen melkbus of andere grote metalen container nodig. Daarin wordt dan calciumcarbide en een beetje water gedaan. Door de chemische reactie ontstaat het een zeer ontvlambaar ethyngas. Door de bus af te sluiten met een deksel of plastic voetbal kan het gas zich ophopen. Vervolgens wordt dat ontstoken via een kleine opening wat leidt tot een grote steekvlam en luide knal. Het is onder carbuurschieters een soort sport om de perfecte knal en steekvlam te genereren. Dat dit gevaarlijk is, behoeft geen uitleg.