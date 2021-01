In één week tijd twee keer brand in restaurant De Clesse: uitbater opgepakt, alle solidariteitsacties tijdelijk stopgezet

Oudenburg -

De uitbater van restaurant De Clesse op het Marktplein in Oudenburg is opgepakt en ondervraagd. Vrijdag brak voor de tweede keer in amper een week tijd brand uit in zijn zaak. Het parket onderzoekt de piste van brandstichting. Ik heb opdracht gegeven om alle solidariteitsacties ‘on hold’ te plaatsen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD).