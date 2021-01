Wie heeft trucker Mykola gezien?

Het parket van Brussel en de politie zijn op zoek naar Mykola Domtrash. De man is sinds donderdag spoorloos.

Op donderdag 31 december 2020 omstreeks 15 uur werd de 44-jarige Mykola Domitrash uit Brussel voor het laatst gezien in de Sint-Annastraat te Meise. Sedertdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij verplaats zich met een witte DAF-truck met nummerplaat 1-WFJ-011. Mykola is 1m76 groot en zwaar gebouwd. Hij is kaal geschoren en heeft lichtbruine ogen. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg hij een blauwe sportbroek, een rode pull, een zwarte winterjas en een blauwe muts.

Hebt u Mykola gezien of zijn truck of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kunt ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.