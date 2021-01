Vandalen laten Gentse tramhalte ontploffen op nieuwjaarsavond

Gent - Vandalen hebben vrijdagavond in de tramhalte op het Edmond Van Beverenplein in Gent een fikse explosie veroorzaakt. “Ook op oudejaarsnacht werd er veel vuurwerk afgestoken op het plein”, zegt de politie die aan de hand van de bewakingscamera’s op zoek gaat naar de daders.

Een luide knal schrikte vrijdagavond tussen 21 en 22 uur de volkse Bloemekeswijk op in Gent. De tramhalte op het Van Beverenplein werd zwaar beschadigd door een opzettelijke ontploffing. De daders hadden hun vandalenstreek ook gefilmd en verspreid via sociale media.

Daarop is te zien hoe een zware steekvlam de tramhalte ernstige schade toebrengt. “De ontploffing is veroorzaakt door vuurwerk en brandversnellers in een doos tot ontploffing te brengen”, zegt Liesbeth De Pauw van de Gentse politie.

Foto: David Van Hecke

De recherche onderzoekt de beelden die duidelijk zijn gefilmd vanop afstand en vanuit een hogere positie dan het straatniveau. Er is ook een mannenstem te horen die iets uitroept in een vreemde taal. Voorlopig is nog niemand opgepakt.

“Ook op oudejaarsnacht was het onrustig op het plein”, aldus de politie. “Toen werd door groepjes jongeren veel vuurwerk afgestoken.”

