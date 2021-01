Lionel Messi keert na enkelblessure terug bij FC Barcelona

Lionel Messi kan zondag met FC Barcelona meedoen in de uitwedstrijd tegen Huesca. De Argentijnse spelmaker ontbrak dinsdag tegen Eibar (1-1) met een enkelblessure.

Barcelona-trainer Ronald Koeman zei zaterdag dat Messi overuren heeft gemaakt om weer fit te worden. “Hij heeft zowel op 30 als 31 december getraind, twee dagen dat de rest van de selectie vrijaf had. Hij heeft geen pijn meer. Messi is er klaar voor.”

De Argentijn zit in de laatste zes maanden van zijn contract bij Barcelona. Pas aan het einde van het seizoen beslist hij over zijn toekomst. Volgens Koeman zorgt dat niet voor onrust binnen zijn selectie. “Zoals elke speler die een aflopend contract heeft, is hij vrij om te beslissen wat hij wil”, zei hij. “Hij heeft bewezen dat hij het beste wil voor dit team en ik heb er geen probleem mee dat hij zijn beslissing nu niet neemt. We voelen ons er niet nerveus of ongerust over.”

FC Barcelona heeft na het gelijkspel tegen Eibar 10 punten minder dan koploper Atlético Madrid en één wedstrijd meer gespeeld. “Ik ben een realist als het gaat om onze titelkansen”, besloot Koeman. “We kunnen het ons niet veroorloven om veel meer punten te laten liggen. Atlético is erg constant, dat maakt het moeilijk voor ons.”