Prins Laurent deelt familiefoto in ‘Marc Van Ranst’-truien

Prins Laurent wenst iedereen “een mooi en gelukkig 2021” door een nieuwe familiefoto te posten. Daarop poseren hij, echtgenote Claire en hun drie tienerkinderen in truien die zo uit de kleerkast van Marc Van Ranst lijken te komen. Een subtiele ode aan de viroloog die hem heeft geadviseerd hoe zijn kroost veilig naar school kan gaan?

Prins Laurent (57) deelde via zijn eigen stichting een foto met echtgenote Claire (46), hun dochter Louise (16) en tweelingzonen Aymeric en Nicolas (15). “Dat het dierenrijk ons mag blijven verbazen”, schrijft hij bij zijn wensen voor het nieuwe jaar.

De Stichting Prins Laurent zet zich in voor het dierenwelzijn, onder meer door opvang voor daklozen met hun hond te regelen. De jongere broer van koning Filip is zelf een groot hondenliefhebber.

In het park

De familiefoto is wellicht genomen tijdens een uitje naar een park – Laurent woont in Tervuren. Opvallend is dat alle gezinsleden een trui met V-hals dragen à la Marc Van Ranst, allemaal in een andere tint. Vlaanderens bekendste viroloog is al maandenlang een vertrouwd gezicht op tv in zijn kenmerkende, eenkleurige truien.

Marc Van Ranst in zijn kenmerkende truien. Foto: VTM

Ook op de sociale media is de gelijkenis met Marc Van Ranst opgevallen. Zo blijkt uit verschillende posts op onder meer Twitter.

Leuk detail: prins Laurent contacteerde vlak voor de start van dit schooljaar nog Van Ranst. Hij vroeg aan hem tips over hoe de klaslokalen van zijn kinderen veiliger konden worden gemaakt. De viroloog raadde hem aan CO2-meters te kopen die de luchtkwaliteit meten en zo de verspreiding van het coronavirus tegengaan.

Om terug te komen op de familiefoto: het is een stralend portret geworden van een gezin dat het in 2020 best hard te verduren kreeg. Claire werd getroffen door het coronavirus, bovenop een mysterieuze, slepende ziekte.

Laurent zelf kreeg af te rekenen met rugklachten: zo verscheen hij op enkele publieke activiteiten in de zomer met wandelstok. Ook moest hij vernemen dat hij een ingehouden gedeelte van zijn dotatie (46.000 euro) niet zal terugkrijgen. De Raad van State verwierp zijn verzoek daarover.

Tot slot: de schijnbaar spontaan gemaakte foto van Laurent en zijn gezin verschilt danig van de strakkere kerstkaart van koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen. Die werd gemaakt door een professionele fotograaf in een studio.