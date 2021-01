Onderwijsoverleg afgelopen: huidige maatregelen blijven lopen tot krokusvakantie, experts werken aan plan B

Het overleg van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en het onderwijsveld zit erop. Daar is beslist om de huidige maatregelen - deeltijds onderwijs voor de tweede en derde graad secundair onderwijs - aan te houden tot aan de krokusvakantie. De experts van GEMS zullen deze week nog een plan B uitwerken “voor de brede samenleving”, en dus ook voor het onderwijs. “Ik wil dat de scholen maximaal openblijven, ook al is dat in onze buurlanden niet het geval”, zegt Weyts.

Dat plan B moet dan uitmaken welke maatregelen nodig zijn als de cijfers toch weer beginnen te kwakkelen. Dat gaat dan onder meer over een week extra aan de krokusvakantie breien en eventueel een mondmaskerplicht invoeren voor het lager onderwijs. Experts zijn heel beducht voor het effect van de terugkerende reizigers en de zeer besmettelijke variant uit het Verenigd Koninkrijk. Die laatste zou ook meer besmettelijk zijn voor de schoolgaande jeugd.

“We hebben met z’n allen enorme inspanningen gedaan in de voorbije maanden en dat heeft vruchten afgeworpen”, aldus de minister. “Vandaag staan we er beter voor dan de meeste andere landen. Specifiek voor het onderwijs herbevestigen de virologen dat de scholen niet de motor zijn van het virus, maar dat ze eerder het slachtoffer zijn van besmettingen in de brede samenleving. De scholen volgen de evolutie in de samenleving, dan er de aanjager van te zijn. Experts stellen dan ook dat de heropening van de scholen na de herfstvakantie slechts een beperkte impact heeft gehad op de pandemie.”

Ondertussen wordt ook gekeken hoe er meer en beter getest kan worden in de scholen. In samenwerking met de CLB’s en Rode Kruis Vlaanderen is het onderwijs zelf gestart met de organisatie van sneltesten. Zo kunnen de hoogrisicocontacten van een besmet persoon veel sneller getest worden. Deze sneltesten zullen verder uitgerold worden over heel Vlaanderen.