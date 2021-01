Meisje (8) tijdens spelen in de tuin gebeten door gifslang in Tsjechië

Een achtjarig meisje is in Tsjechië gebeten door een grote gifslang terwijl ze aan het spelen was in de tuin van een rijtjeshuis. Volgens experts was het waarschijnlijk een echte ratelslang, aldus de burgemeester van Jenstejn bij Praag zaterdag.

Het meisje was met buurtkinderen aan het spelen toen ze doorheen haar schoen werd gebeten door de slang. Het kind werd binnengebracht in een ziekenhuis en is buiten levensgevaar.

Politie en brandweerlieden zochten urenlang zonder succes naar het reptiel. De politie zoekt de eigenaar van het ontsnapte dier en voert een onderzoek naar ‘lichamelijk letsel door nalatigheid’.