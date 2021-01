PSV-trainer Schmidt haalt Belgische aanvaller Vertessen bij A-kern

Yorbe Vertessen maakt voortaan deel uit van de A-selectie van PSV. De 19-jarige Belgische aanvaller is door trainer Roger Schmidt overgeheveld vanwege zijn goede prestaties. Vertessen maakte vorige maand in de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-1) al zijn debuut voor het eerste elftal van PSV en ook trainde hij al een tijdje mee. Hij is ook Belgisch jeugdinternational.

“Twee jaar geleden ging Yorbe al mee op trainingskamp, maar door blessureleed bleef een overstap uit. Desondanks is Yorbe blijven vechten voor een kans in het eerste elftal. Die kans heeft hij nu met beide handen gegrepen”, zei technisch manager John de Jong. Vertessen speelt al sinds het seizoen 2009/2010 in de jeugdopleiding van PSV.

Bij Jong PSV kwam Vertessen dit seizoen tot negen wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde.