Code oranje in winkelstraten Gent: shoppen doe je het beste op koopzondag

Gent - Zaterdagnamiddag omstreeks 15 uur ging de druktebarometer in het Gentse winkelcentrum in code oranje. Dat betekent dat er te veel volk in het centrum is. “Wie nu nog moet vertrekken, stelt zijn bezoek beter uit naar morgen, de koopzondag”, aldus schepen van Economie Sofie Bracke (Open VLD).

Op dit ogenblik is de gezellige drukte in de Veldstraat aan het plaatsmaken voor een gevaarlijke drukte. Wie zich een weg wil banen door bijvoorbeeld de Veldstraat moet behendig laveren tussen de mensen en aan de populaire ketens staan meterslange wachtrijen.

“Volgens de cijfers van Proximus en de automatische tellingen bevinden we ons inderdaad in code oranje”, zegt schepen Bracke. “Er is geen reden tot paniek maar wel tot verhoogde waakzaamheid van onze stewards, die aan de toevoerwegen staan. Dat betekent dat zij mensen misschien zullen vragen om even te wachten of een andere keer terug te komen.”

“Het is niet de eerste keer dat de druktebarometer in het Gentse winkelcentrum met code oranje flirt”, aldus de schepen “en we hadden het ook min of meer verwacht. Het is de eerste zaterdag van de maand: mensen hebben hun loon gekregen en de jonge meisjes voelen het nieuwejaarsgeld in hun zakken branden. Sommige shoppers hopen ook op de eerste koppelverkoop of fluistersolden.”

Koopzondag

Gent is sinds de invoer van de tellingen nog niet geconfronteerd met code rood. “Dan pas wordt er effectief opgetreden”, zegt de schepen. “Dan zullen er stewards aan de ingang van de parkeergarages staan en de mensen vragen het winkelen beter uit te stellen. Dan kan ook bijstand van de politie worden gevraagd.”

Ondertussen maakt PuurGent, het promotieapparaat van de Stad voor de Gentse middenstand, reclame voor de koopzondag morgen. Zal dat de drukte niet nog verhogen? “Net niet”, aldus schepen Bracke. “Op die manier vragen wij de mensen om niet op zaterdag te komen. Die dag is traditioneel drukker dan de koopzondag. Wie morgen komt, zorgt er zelf voor dat het bezoek gespreid wordt.”