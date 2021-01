IN BEELD. Anderlecht traint weer: Hahn meldt zich, Verschaeren nog op krukken

Het is weer druk in Anderlecht. We zijn nog maar 2 januari, maar paars-wit heeft de trainingen hervat na een weekje winterstop. De spelers moesten zich vandaag melden voor hun fysieke tests

Het begon deze middag met de B-ploeg. De jonkies kwamen als eerste aan op Neerpede, maar ook de overbodige Bubacarr Sanneh en Zakaria Bakkali waren er vroeg bij. De spelers van de A-ploeg mochten zich iets later melden.

Het werd een komen en gaan van spelers. De nieuwe doelman Warner Hahn moest nog wat wennen aan zijn nieuwe club, maar werd snel op zijn gemak gesteld. Zeker toen ook de Nederlanders Michel Vlap en Derrick Luckassen arriveerden. Aan Vlaps glimlach te zien was hij blij om terug te zijn. Lukas Nmecha verstopte zijn gelaat dan weer achter zijn mondmasker en onder zijn kap, terwijl Ognjen Vranjes een klein showtje opvoerde.

Peter Zulj en Adrien Trebel passeerden ook de revue. Foto: Olivier Matthys

Opvallend was dat ook de geblesseerden present waren. De voet van Yari Verschaeren zit drie weken na zijn blessure nog altijd in een speciale bot en hij loopt nog steeds met krukken. Elias Cobbaut stapte gezwinder naar binnen, terwijl Adrien Trebel bijna klaar is om weer voluit te gaan.

Tau niet gespot

Voor het overige.... Peter Zulj was volledig in het rood gekleed en groette zijn ploegmaats hartelijk, Timon Wellenreuther had een nieuwjaarsbaardje en assistent-coach Nicolas Frutos eerde Diego Maradona op zijn shirt.

Wie we niet konden spotten...Percy Tau, Amir Murillo en Kristian Arnstad. Keert de eerste nog terug naar Brussel nu moederclub Brighton hem terug wil? De twee laatsten mochten als enige spelers van RSCA naar het buitenland in deze eindejaarsperiode en moeten hun quarantaine uitzitten.

Albert Sambi Lokonga. Foto: Olivier Matthys

Francis Amuzu (r.). Foto: Olivier Matthys

Ognjen Vranjes. Foto: Olivier Matthys

Michel Vlap (l.) Foto: Olivier Matthys

Mustapha Bundu (l.) Foto: Olivier Matthys

Lukas Nmecha (l.) Foto: Olivier Matthys

Paul Mukairu (r.) Foto: Olivier Matthys