Italië stelt heropening skipistes uit vanwege aanhoudende tweede golf

Slecht nieuws voor wintersporters. Italië stelt de heropening van de skipistes van 7 naar 18 januari uit, zo heeft het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid zaterdag bekendgemaakt. De beslissing is genomen vanwege de aanhoudende tweede coronagolf in het Zuid-Europese land.

Net als veel andere Europese landen sloot Italië de skipistes gedurende de kerstdagen en rond oud en nieuw als onderdeel van een pakket maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen per dag is gedaald naar ongeveer 20.000 van 40.000 op het hoogtepunt in november, stijgt de besmettingsgraad de afgelopen dagen weer. Elke dag overlijden daarnaast nog steeds honderden Italianen aan de gevolgen van Covid-19.

Italië was vorig jaar het eerste Europese land waar het coronavirus hard toesloeg. Vooral in het noorden werden ziekenhuizen al snel overspoeld en raakte het zorgsysteem overbelast. Het land heeft met 75.000 doden het hoogste dodental in Europa als gevolg van de pandemie, en het op vier na hoogste dodental ter wereld.

Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft gezegd dat de skipistes langer gesloten blijven op verzoek van de regionale autoriteiten en op advies van gezondheidsexperts.

De Italiaanse autoriteiten meldden zaterdag 11.831 nieuwe besmettingen in de laatste 24 uur, bijna een halvering van de 22.211 nieuwe gevallen vrijdag. In het afgelopen etmaal overleden in Italië nog eens minstens 364 patiënten aan de gevolgen van een coronabesmetting.

De Italiaanse vaccinatiecampagne, die een kleine week geleden is begonnen, is nog niet op een hoog tempo gekomen. Ongeveer 46.000 mensen hebben tot dusver een prik gekregen, blijkt uit cijfers van de Italiaanse regering, terwijl er maar liefst 470.000 doses voorhanden zijn. De regering, die nog niet van een vertraging wil spreken, hoopt dat het aantal toegediende vaccins woensdag meer dan vertienvoudigd is.

Volgens de krant La Repubblica heeft de trage start ermee te maken dat er aan het begin van het nieuwe jaar weinig personeel beschikbaar was in de ziekenhuizen. De krant Corriere della Sera schrijft dat de vaccins vroeger dan gedacht beschikbaar waren en dat veel ziekenhuizen hadden gepland om pas maandag te beginnen.