Ook grootscheepse raveparty nabij Barcelona stilgelegd: honderden fuifnummers zonder mondmasker samen

Niet alleen in Frankrijk, ook in Spanje heeft de politie een grote raveparty stilgelegd. Een duizendtal fuifnummers dansten er zonder in het minste rekening te houden met de coronamaatregelen. Spanje ligt nochtans in een rode zone.

Ondanks een corona-uitgaansverbod hebben in een loods in de buurt van Barcelona honderden mensen, meer dan duizend volgens omwonenden, dagenlang een raveparty gehouden. Op videobeelden is te zien hoe mensen onder een doodskop zonder masker dansten. De politie zette de boel pas 36 uur na de eerste oproepen van bezorgde burgers stil, zo heeft de krant La Vanguardia zaterdag bericht.

Het illegale feest vond plaats in Llinars de Vallès op zowat 40 kilometer ten noordwesten van de Catalaanse hoofdstad. Voor het gebouw hebben zowat tweehonderd voertuigen gestaan, ook met buitenlandse nummerplaten.

Volgens buurtbewoners was het eigenlijk de bedoeling dat het feestje tot 4 januari zou duren, schreef de krant verder. Voor ze zelf optrad, heeft de politie meermaals vergeefs geprobeerd de deelnemers zelf daartoe aan te zetten.

De regionale regering kondigt een onderzoek aan naar de vraag waarom de politie zo laat heeft gereageerd en naar wie de raveparty heeft georganiseerd. Die organisatoren riskeren boetes tot 600.000 euro.

Al het materiaal is in beslag genomen.

Frankrijk

Een grote illegale raveparty in Frankrijk die op Oudjaarsdag begon, is nog altijd niet volledig beëindigd. Al zijn de meeste fuifnummers intussen wel vertrokken, groepjes blijven nog altijd in de buurt rondhangen.

Honderden deelnemers uit binnen- en buitenland kregen al een coronaboete.

Grote bijeenkomsten zijn verboden in Frankrijk. De aanwezigen riskeren een boete van 135 euro voor deelname aan een verboden evenement en nog eens 135 euro als ze geen mondmasker dragen. De organisatoren wacht een boete van maximaal 1.500 euro.

