Noors international Elabdellaoui heeft zwaar oogletsel na vuurwerkongeval, artsen starten behandeling

De Noorse international Omar Elabdellaoui kampt na een ongeval met vuurwerk op oudejaarsavond met problemen met zijn gezichtsvermogen, maar de toestand van de speler van Galatasaray begint te verbeteren. Dat hebben artsen van het ziekenhuis van Istanboel zaterdag gemeld.

De 29-jarige verdediger raakte zwaargewond aan de ogen nadat vuurwerk ontplofte in zijn hand. Het incident gebeurde bij hem thuis op oudejaarsavond. Vooral het rechteroog van Elabdellaoui is er erg aan toe, klinkt het bij de artsen. Zij benadrukken evenwel dat de toestand in zijn beide ogen verbeterd is na behandeling. Het is momenteel nog onduidelijk of hij permanente schade aan de ogen heeft opgelopen en ooit weer kan voetballen.

De international (49 caps) liep ook tweedegraads brandwonden op in het aangezicht. Daarvoor zal hij een operatie ondergaan.

Elabdellaoui speelt sinds de zomer voor Galatasaray. De rechtsachter heeft ook een verleden bij onder andere Olympiacos, Hull, Manchester City en Feyenoord.