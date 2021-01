Tweet waarin Spartak Moskou Messi al grappend wil binnen hengelen, gaat viraal

Lionel Messi is een vrij man. De Argentijn heeft nog maar een contract van zes maanden bij FC Barcelona en is vrij om met andere clubs te praten over een transfer in de zomer. Heel wat clubs proberen Messi dan ook binnen te hengelen. Zo ook Spartak Moskou, de nummer drie uit de Russische competitie. In een fictief gesprek op Instagram laten de Russen uitschijnen dat ze de Vlo wel graag willen. “Hey, Leo!”, klinkt het. Met een droge “no” houdt Messi vrijwel meteen de boot af.